Под Горловкой на блокпостах «ДНР» снова обыскивают автомобили наблюдателей ОБСЕ

Об этом говорится в одном из последних отчетов Специальной мониторинговой миссии.

Согласно информации, «10-го ноября на блокпосте, расположенном примерно в 7 км к северу от Горловки, член вооруженных формирований настаивал на осмотре багажников автомобилей СММ ОБСЕ, как условии для пропуска через блокпост. Патруль пропустили через блокпост только после осмотра».

Кроме того, в этот же день «на блокпосте возле Озеряновки член вооруженных формирований сказал наблюдателям, что ему необходимо «разрешение» от его командования для того, чтобы разрешить патрулю Миссии продолжить движение. Через 20 минут патрулю СММ разрешили проехать».