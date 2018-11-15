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Фронтовая Горловка: бои продолжались всю ночь

Четверг, 15 ноября, 2018

Такие тревожные сообщения прислали горожане.

По их словам, начиная с обеда, неспокойно было в районе Широкой Балки. Ближе к наступлению сумерек периодически «шумели» западные и северные окраины города. Уже в темное время суток  бои продолжились в стороне Зайцево и Гольмовского, а позднее — в направлении ж/м Изотовский и Гагаринский.

Не стихло и после полуночи, наоборот, все чаще и чаще стали раздаваться достаточно тяжелые «бахи». Утром местные жители рассказали, что бои продолжались всю ночь и с утра по-прежнему побахивало…

14-го ноября активно боевые действия велись под Ясиноватой, Авдеевкой и Спартаком, Песками, Красногоровкой, Старомихайловкой, Марьинкой и Александровкой, в Приазовье (у Гнутово, Лебединского, Водяного, Ужовки и Пикуз), а на Луганщине — в районе Счастья, Крымского и Первомайска.

В целом отмечается, что интенсивность обстрелов несколько увеличилась.



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