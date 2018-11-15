Заросший и пустынный — новые фото «Стирола»

Житель Горловки опубликовал в соцсетях снимки территории некогда мощного химического гиганта «Стирол».

В комментарии к снимкам горловчанин отметил, что так как он не имеет отношения к концерну, то смог показать предприятие только с внешней стороны и добавил:

«Знакомый говорил, что „основное производство так и не запустили, отложили до весны…“.

Напомним, более полутора лет назад предприятие было национализировано «ДНР». Представители самопровозглашенной республики неоднократно обещали запустить производство в Горловке, однако предприятие по сути так и не заработало.

ДонПресс