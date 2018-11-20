Газпром увеличил поставки газа на Донбасс

В этом году поставки газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей выросли на 11%.

Российский «Газпром» в январе-сентябре 2018-го года поставил на неподконтрольные Украине территории Донбасса 1,756 млрд. куб. м газа, что на 11,5 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчетности компании.

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки «Газпрома» на Донбасс составили 0,222 млрд. куб. м.

Как известно, «Газпром» осуществляет поставки газа «ДНР» и «ЛНР» с февраля 2015-го года. Российская компания по состоянию на декабрь 2017-го года выставила «Нафтогаз» счета за такие поставки в объеме около 1,3 млрд. долларов. «Нафтогаз» не признает поставки газа в «ЛДНР». «Газпром», в свою очередь, перестал включать данные поставки в счет Украины.

Напомним, в прошлом году Газпром поставил более 2,4 млрд. куб. м природного газа на Донбасс.

Корреспондент