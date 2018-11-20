 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Газпром увеличил поставки газа на Донбасс

Вторник, 20 ноября, 2018

В этом году поставки газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей выросли на 11%.

Российский «Газпром» в январе-сентябре 2018-го года поставил на неподконтрольные Украине территории Донбасса 1,756 млрд. куб. м газа, что на 11,5 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчетности компании.

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки «Газпрома» на Донбасс составили 0,222 млрд. куб. м.

Как известно, «Газпром» осуществляет поставки газа «ДНР» и «ЛНР» с февраля 2015-го года. Российская компания по состоянию на декабрь 2017-го года выставила «Нафтогаз» счета за такие поставки в объеме около 1,3 млрд.  долларов. «Нафтогаз» не признает поставки газа в «ЛДНР». «Газпром», в свою очередь, перестал включать данные поставки в счет Украины.

Напомним, в прошлом году Газпром поставил более 2,4 млрд. куб. м природного газа на Донбасс.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования