АМКУ оштрафовал «Артемсоль» на 13,37 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать государственное предприятие «Артемсоль» на 13,37 млн. грн. за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом информирует сайт ведомства.

«С января 2015 года по март 2017 года (включительно) ГП «Артемсоль» занимало монопольное (доминирующее) положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной», – говорится в сообщении.

В АМКУ объяснили, что «Артемсоль» в 2015–2016 годах продавала продукцию не по одинаковой стоимости. В частности, часть дилеров получала скидку в 5%, систематически не выполняя дилерских обязательств.

«Также ГП «Артемсоль» безосновательно не заключало договоры купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с потенциальными дилерами», – отметили в антимонопольном ведомстве.

В январе 2016-го года Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовало реализацию продукции «Артемсоли» конечным потребителям по завышенной в два раза цене в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами.

ГП «Артемсоль» – крупнейшее предприятие по добыче, переработке и реализации каменной поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Годовая производственная мощность – до 7 млн тонн. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран мира.

Гордон