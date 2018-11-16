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Фронтовая Горловка: город потрясли взрывы, в Гольмовском ранена девушка

Пятница, 16 ноября, 2018

 Местные жители встревожены активизацией боевых действий.

Вчера с утра неспокойно было в районе Доломитного. По некоторым данным, в населенном пункте в результате обстрела были выбиты стекла в двух жилых домах на ул.Скворечная.

Днем Горловку сотрясли несколько мощных взрывов. Как заявили очевидцы, около 13.30 по местному времени «бахнуло» дважды в стороне так называемого полигона, после чего многие увидели клубы дыма. В соцсетях сторонники «ДНР» назвали происходящее «плановым подрывом на полигоне», но горловчане в комментариях отмечали, что ранее после подрывов черный дым на таком расстоянии видно не было.

Вечером «шумели» север, а точнее — окрестности Гольмовского и светлодарское направление. Как сообщил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько, в многострадальном поселке ранена девушка, 1999 г. р. У пострадавшей диагностировано осколочное ранение в области левого голеностопного сустава.

К полуночи ситуация особо не изменилась и по-прежнему стреляли на северных окраинах — в стороне Зайцево, Гольмовского и Доломитного…

В четверг рассказывали о мощном взрыве и жители Донецка, он прогремел примерно в 17 часов. Кроме того, им были слышны бои под  Ясиноватой, Авдеевкой, Спартаком, Песками,  Марьинкой и Александровкой. На юге региона боевые действия велись у Павлополя, Водяного, Пикуз, Широкино и Саханки, а на Луганщине наиболее интенсивно стреляли в районе Станицы Луганской.

Огонь в течение дня велся из гранатометов различных систем, минометом 82 и 120 мм, крупнокалиберного и стрелкового вооружения.



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