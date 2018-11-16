В Генассамблее ООН одобрили проект резолюции по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября одобрил обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина».

Документ, предложенный Украиной, в текущем году поддержали 67 делегаций. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.

«3-й Комитет ГА ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму. Впервые перечислены имена украинских политических пленников Кремля. Эта резолюция о украинцах, которых России не удается поставить на колени, и которых поддерживает демократический цивилизованный мир», — отметил на своей странице в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

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