Последствия обстрелов: в Пивденном разбиты два дома

Штаб операции Объединенных сил обнародовал фотографии последствий ночного обстрела жилых кварталов поселка Пивденное (бывшее Ленинское), расположенного на северо-западе от Горловки.



По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, обстрел велся ночью 15-го ноября из минометов калибра 82 и 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями. Отмечается, что стреляли из Горловки.

В результате обстрела уничтожены два дома местных жителей.

В заявлении отмечается, что через зону обстрела проходит водопровод Горловка-Торецк, который обеспечивает водоснабжением почти 60 тысяч человек, в связи с чем «существует большая вероятность его повреждения».

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