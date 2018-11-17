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Введение накопительной пенсионной системы перенесли на год

Суббота, 17 ноября, 2018

Министерство социальной политики предложило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы на 1 год — до 1 января 2020 года.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно справедливого механизма начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который есть в распоряжении Экономической правды.

На заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева предложил внести соответствующие изменения.

Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней.

Напомним, во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии в Украине с января 2019 года рано.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.

По мнению Ревы, накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы в нее должны платить работники, а не работодатели.

Экономическая правда



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