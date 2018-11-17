Переселенцам из Горловки, пострадавшим от пожара, требуется помощь

Во время пожара в компактном поселении переселенцев «Джерело» (Киев, Пуща-Водица, ул. Курортная, 4) погиб отец трех дочерей Владимир Гаевский. Семья приехала сюда в 2014 году из Горловки, спасаясь от войны.

Об этом сообщает на своей страничке в Facebook луганчанка Дарья Тундра.

Из-за случившейся трагедии Гаевские остались без главного кормильца. Жена, три дочери и 75-летний отец Владимира (инвалид) нуждаются в финансовой и моральной поддержке от всех неравнодушных.

Ситуация усугубляется тем, что две младшие дочери Владимира (2001 и 2012 года рождения) нуждаются в лечении и особом уходе.

Младшая дочь Володи только пошла в школу. Старшие девочки всеми силами помогают матери и дедушке справиться с нежданной бедой.

Помочь пострадавшим можно по реквизитам, размещенным здесь.

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