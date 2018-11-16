В ООН призвали выплачивать пенсии жителям неподконтрольного Донбасса

Доступ к пенсионному обеспечению должен быть обеспечен для всех украинцев, включая проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, подчеркнула глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Все, кто пострадали от конфликта на Донбассе, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится — все они украинцы, те, кому украинское правительство обязано обеспечить уровень жизни согласно международным стандартам… Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, которые имеют на нее право», — сказала она на международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» в Киеве.

Глава мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что необходимо обеспечить выплату пенсий всем, вне зависимости от регистрации места проживания.

«Нам нужно говорить о пенсионном обеспечении для всех людей — и тех, кто страдает от конфликта, кто живет по обе стороны от линии соприкосновения. Помогать им преодолевать трудности», — отметила она.

Восстановление Донбасса