Последний матч в группе Лиги наций сборная Украины проиграла с разгромным счетом

В Трнаве команда Андрея Шевченко была бита словаками.

Стоит отметить, что в воротах место Пятова занял Бойко, не было в составе травмированных Ярмоленко и Марлоса. «Шахтер» в этот вечер представляли Сергей Кривцов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко и играющий в аренде в «Мариуполе» Андрей Борячук.

Однако, это не могло стать оправданием столь провальной игры . Уже в дебюте (на 6-й минуте) забил Руснак, а в середине тайма Куцка удвоил преимущество. К этому времени травму получил Кривцов и покинул поле. Сразу после перерыва болельщиков обнадежил гол Коноплянки, но хозяева поля тут же «ответили» — ударом пятки отличился Зреляк. Итоговый же счет установил Мак на 61-й минуте, после чего на замену вышел полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко.

4:1 — победа Словакии, которая прервала беспроигрышную серию украинцев из девяти матчей. Впрочем, наша сборная досрочно выполнила свою задачу, выиграв группу, что дает право перейти в Лигу А и если не удастся пробиться на чемпионат Европы через отборочный турнир, то сможет побороться за путевку на Евро-2020 с другими победителями групп Лиги наций.

На 20-е ноября запланирован товарищеский матч с участием сборных Украины и Турции.