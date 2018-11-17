Фронтовая Горловка: вечером «шумели» северные окраины

В окрестностях города по прежнему сохраняется неспокойная обстановка.

Сообщать о боевых действиях в пятницу местные жители начали после 15 час. по местному времени, когда «бах» неизвестного происхождения прогремел на юго-западе. Ближе к 18 час. обстрел из гранатометов был зафиксирован в стороне шахты им.Гагарина, а спустя полтора-два часа бои завязались на северных окраинах от запада и до востока. Позднее наиболее неспокойно было в направлении Зайцево, Гольмовского, Доломитного, Новолуганского и Светлодарска.

В субботу с раннего утра снова стреляли в районе ж/м Гагаринский, а около 11 час. — под Гольмовским.

16-го ноября огонь также велся у Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Марьинки, Красногоровки и Александровки, Павлополя, Гнутово, Пикуз, Широкино и Саханки