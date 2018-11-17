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В РФ угрожают «за минуты» закрыть Азовское море для украинских судов

Суббота, 17 ноября, 2018

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских судах, или судах иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма», — написал Клинцевич.

По его словам, Украина «буквально толкает Россию на резкие ответные действия».

«Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашения об Азовском море, от которого только она и пострадает», — констатировал Клинцевич.

«Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией… Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников», — заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко.

112.ua

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