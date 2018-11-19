Евросоюз призывает Украину и Россию провести обмен пленными до конца года

Представительство Европейского союза призывает Украину и Россию провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2018-го года.

«ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, выраженную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства ЕС в Twitter.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 27-го декабря 2017-го года на ближайшем от Горловки КПВВ в Майорске. Тогда Украина забрала 74 граждан в обмен на 306 человек.

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