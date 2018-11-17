В декабре будет запущена новая база переселенцев

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир анонсировал скорый запуск новой базы ВПЛ.

Об этом он заявил на международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» в Киеве, сообщает портал «Донецкие новости».

По его словам, новая база будет запущена в декабре этого года. Шамбир считает, что она облегчит работу социальных органов при получении переселенцами их выплат.

«Это было очень серьезной проблемой. Потому что были ограничены возможности нашего программного обеспечения, что тормозило работу органов соцзащиты. Наша цель – развивать информационное взаимодействие тех же органов соцзащиты с иными органами, чтобы ВПЛ подвергались меньшим проверкам и имели как можно меньше неудобств при получении пенсий и иных социальных выплат. Мы также рассматриваем вопрос, чтобы лиц, которые по сути не являются ВПЛ, оторвать от статуса переселенцев. И с учетом новых информационных технологий, думаю, появится у нас возможность решить этот вопрос», — заявил чиновник.

Также Шамбир подчеркнул, что в текущем году был упрощен учет внутренне перемещенных лиц и ликвидированы проверки переселенцев на дому. Однако выплата пенсий жителям неподконтрольных территорий до сих пор остается нерешенной проблемой.

«Проблема, которую мы не можем реализовать – выплата пенсий лицам, которые находятся на неподконтрольной территории. Очень сложная ситуация, и нет никакой связи с той территорией для решения этого вопроса. Уверен, что этот вопрос нужно решать в рамках Минских соглашений. Государство же всегда готово к полному урегулированию этого вопроса», — подчеркнул заместитель.

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