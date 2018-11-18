Фронтовая Горловка: интесивность стрельбы увеличилась после обеда

Вчера в окрестностях города по-прежнему сохранялась напряженная обстановка.

Как сообщалось ранее, с утра неспокойно было в стороне Гагаринского, а позже — Гольмовского. Периодически громко на этих направлениях было и днем, а начиная с 16 час. по местному времени интенсивность боевых действий начала возрастать. Отмечалась высокая активность в стороне Светлодарской дуги.

Вечером «бахало» в районе Зайцево и Гольмовского, Доломитного и Новолуганского. Позднее, перестрелки фиксировались на западе и юго-западе Горловки. Сложная обстановка сохранялась, как минимум, до полуночи.

17-го ноября бои велись также под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Красногоровка, Старомихайловка, Марьинка, Александровка), на мариупольском направлении и на Луганщине (в районе Счастья и Станицы Луганской, Орехово, Новотошковского и Желобка).

При обстрелах в течение дня кроме стрелкового применялись вооружение бронетехники и зенитные установки, гранатометы и минометы.