Янукович госпитализирован в Москве – СМИ

Бывший президент Украины якобы поступил в больницу с подозрением на травму позвоночника и травму колена.

Виктор Янукович, предположительно, был госпитализирован в московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источники в воскресенье, 18-го ноября.

По данным издания, экс-президент поступил в медицинское учреждение в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис «на известном подмосковном теннисном корте».

«Врач сообщил, что несколько людей, сопровождали Виктора Януковича – кто это – ему неизвестно. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику», – говорится в сообщении.

Подтверждение от представителей Виктора Януковича пока нет.

Корреспондент