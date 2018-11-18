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Фильм «Донбасс» получил Гран-при кинофестиваля в Севилье

Воскресенье, 18 ноября, 2018

Фильм Сергея Лозницы признан лучшим на международном кинофестивале.

В Севилье ( Испания) завершился 15-й международный кинофестиваль, на котором фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» признан лучшим.

Всего в конкурсной программе фестиваля участвовало 19 фильмов: среди претендентов на Гран-при были, среди прочих, новые работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Лёве, лауреатов премии «Оскар» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.

«Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру. Североамериканская премьера драмы прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм удостоился премии «КИНОКОЛО», ежегодно вручаемой от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Донбасс» Лозницы — жутковатый «неогоголевский» гротеск о нашем XXI веке; о его мертвых душах и безумных женитьбах, вечных невестах и обреченных женихах — в той самой серой зоне, на Востоке Украины, в координатах самопровозглашенных республик.

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