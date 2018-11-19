В Горловке строймагазин назвали «Равшан»

Как написал в соцсетях блоггер Егор Воронов, магазин открылся в ж/м Комсомольский.

В сообщении говорится, что на пр.Победы закрылся магазин и торговый ларек «Княжий терем».

«Теперь вместо него два магазина — фастфудная «Блин#КакДома» и «Свежее мясо», — рассказал Воронов.

В ж/м «Комсомольский» открылся магазин строительных материалов под названием… «Равшан». А еще блоггер отметил, что в городе появился магазин детских товаров «Lego». И, по неофициальной информации, может закрыться магазин «Мелодия».