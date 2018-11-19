Фронтовая Горловка: тревожные сообщения поступают ежедневно

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

По словам местных жителей, днем неспокойно было на западных/северо-западных окраинах. Вечером зафиксированы обстрелы в районе шахты им.Гагарина, а ближе к ночи — в стороне Гольмовского.

По-прежнему стреляют на светлодарском направлении, под Ясиноватой, Авдеевкой и Спартаком, у Красногоровки и Марьинки, Старомихайловки и Александровки. Также продолжаются бои в Приазовье (в районе Павлополя, Водяного, Широкино, Саханки), а на Луганщине наиболее интенсивно стреляли под Желобком.