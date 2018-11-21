Жители Донбасса получили 15 млн. евро помощи в рамках гуманитарной миссии Папы Римского

В рамках гуманитарной миссии папы римского Франциска (акции «Папа для Украины») пострадавшие от военных действий в Донбассе местные жители получили помощь в размере 15,3 млн. евро.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал апостольский нунций на Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти, передает «Интерфакс-Украина».

«Она (миссия – ред.) была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали», — отметил Гуджеротти.

11 млн. евро из общей суммы, как указал представитель римского папы, были собраны для жителей Донбасса по призыву папы Франциска прихожанами католических церквей Европы. К нему папа римский, по данным архиепископа, добавил еще 5 млн. евро из своих личных фондов.

Глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-католической церкви в Украине Эдуард Кава рассказал, что из собранных средств 6,2 млн. евро местные власти уже направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов в Донбассе.

В частности, на эти деньги, по его словам, были установлены твердотопливные котлы, проведено утепление зданий и их восстановление. Такого рода помощь, как указал епископ, получили 107 тысяч жителей востока Украины.

Еще 5,7 млн. евро, по словам Кавы, ушли на обеспечение жителей Донбасса товарами продовольствия и гигиены, 2,4 млн. евро — на медицинское обеспечение для 440 тысяч пострадавших в результате боестолкновений. 1 млн. евро был потрачен на психосоциальную поддержку детям и их родителям через центры психологического восстановления и посредством организации детских лагерей, рассказал глава технического секретариата акции.

Продукты и медикаменты в рамках миссии папы Франциска жителям неподконтрольных территорий, по словам епископа, раздали сотрудники Красного Креста.

При этом он сообщил, что при попытке оказать помощь жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области они столкнулись с большими трудностям.

«Долгое время мы искали возможности войти туда с помощью, которая была реализована в очень малых масштабах через наши приходы… Только полгода тому назад мы смогли договориться с Красным Крестом, который является единственной международной организацией, которая может там действовать», — рассказал епископ.