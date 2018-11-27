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Донецкая область увеличила экспорт товаров в Европу

Вторник, 27 ноября, 2018

С января по сентябрь Донецкая область экспортировала товаров на 3,7 миллиардов долларов, что на 14% больше, чем в январе–сентябре предыдущего года.

Об этом сообщает Донецкое областное управление статистики. Цифры приведены без учета временно неподконтрольных Украине территорий.

Сообщается, что Донецкая область обеспечила 10,6% валютной выручки от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место после Киева и Днепропетровской области.

В январе–сентябре 2018 года предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 104 страны мира. Экспорт всех товаров на европейский рынок увеличился за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,1%. От поставок товаров в страны Европы получено больше половины (50,8%) всей валютной выручки.

На первом месте по объемам поставок – Италия. На втором – Россия, но туда поставки товаров уменьшились на 4%.  На третьем месте – США.

На 23,5% увеличилась за 9 месяцев 2018 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила 341,4 млн.долл., или 9,3% (третье место).

Экспорт в Турцию за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 1,5% и составил 262,7 млн.долл., что позволило ей занять четвертое место среди всех стран, куда экспортировалась продукция региона.

Основная часть экспортируемых товаров (боле 80%) – черные металлы.

«В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 56,6%, в Турцию – 88,4%, Италию – 93,2%, США – 98,9%. В целом предприятия области за 9 месяцев экспортировали черных металлов на 2984,3 млн.долл., что по сравнению с январем–сентябрем 2017 года больше на 22,8%», – сообщает облстат.

Доля машиностроительной продукции в экспорте всех товаров составила 4,7%. При этом в валютных поступлениях от экспорта товаров в Российскую Федерацию удельный вес машиностроительной продукции составил 23,1%. В Россию направлено 64,4% экспортированной продукции машиностроения региона.

В целом по области экспорт продукции машиностроения увеличился на 43,5% и составил 172,1 млн долларов.

Увеличился также экспорт изделий из черных металлов – на 18%, продукции химической промышленности – на 9,3%. Вместе с тем экспортные поставки готовых пищевых продуктов сократились по сравнению с январем–сентябрем 2017 года в 2 раза.

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