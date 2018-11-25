В Донецке издали пособие по истории Донбасса

Авторы утверждают, что книга содержит непредвзятую картину формирования региона, основанную на достижениях исторической науки.

Учебное пособие «Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI в. – конец XVIII в.)» насчитывает порядка 200 страниц и адресовано восьмиклассникам общеобразовательных школ.

- В пособии учтены последние достижения педагогической науки, он снабжен масштабным методическим сопровождением. Хотелось бы подчеркнуть, что данное издание содержит непредвзятую картину формирования нашего региона, основанную на достижениях исторической науки, формирует так необходимый нам образ истории родного края, – рассказала кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Донецкого краеведческого музея Галина Чепига.

Как отметила автор-составитель, в работе над изданием приняли участие специалисты-историки по обе стороны линии разграничения. По своей сути учебное пособие представляет собой результат работы нескольких поколений ученых, прямо или косвенно писавших о Донбассе.

В СМИ также сообщается, что рецензентом издания выступил декан историко-филологического факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета, кандидат исторических наук Андрей Папков.