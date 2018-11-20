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Фронтовая Горловка: ночью «бахало» достаточно интенсивно

Вторник, 20 ноября, 2018

В понедельник активно боевые действия велись после наступления темноты.

О нарушении тишины горожане начали сообщать после 17 час.В первую очередь, неспокойно было на торецком и светлодарском направлениях. Впрочем, в дальнейшем ситуация особо не менялась. Некоторое время еще «шумел» запад/северо-запад, а после 19 час. интенсивно стреляли только на севере — в районе Зайцево, Гольмовского и Травневого. Как минимум до полуночи здесь кроме стрелкового применялись гранатометы и крупнокалиберное вооружение, ближе к ночи периодически «бахало».

Неспокойно 19-го ноября было и под Донецком. Как сообщили местные жители, обстреливались окрестности Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Песков, Новомихайловки Красногоровки, но наиболее громко было у Марьинки и Старомихайловки.

Кроме того, за прошедшие сутки в сводки попали бои в районе Новотроицкого и Докучаевска, на Приазовье (у Чермалыка и Павлополя, Водяное и Гнутово, Широкино и Саханки), а на Луганщине — у Крымского, Желобка и Новотошковского. Тяжелое вооружение не применялось.



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