Левочкина и Бойко исключили из фракции Оппоблока

Утром состоялось заседание фракции, на котором приняли решение исключить двух народных депутатов.

Из фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Об этом сказал с трибуны парламента во вторник, 20 ноября, сопредседатель Оппоблока Александр Вилкул.

«Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов Оппозиционного блока исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича», — сказал нардеп.

Таким образом количество депутатов фракции сократилось до 41 человека.

Ранее Бойко (уроженец Горловки, кстати) заявил, что партии Оппозиционный блок и За жизнь договорились о создании объединения Оппозиционная платформа — За жизнь.

Позже нардеп Вадим Новинский сообщил, что Оппозиционный блок отверг инициативу Бойко подписать соглашение о сотрудничестве с партией Вадима Рабиновича.

Корреспондент