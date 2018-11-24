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Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов — СМИ

Суббота, 24 ноября, 2018

Аналитики проверили факты из заявлений украинских политиков и рассказали, кто чаще всего врал.

Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов по итогам третьего квартала этого года. Правдивость фактов в высказываниях украинских политиков проверяла аналитическая организация VoxUkraine, которая опубликовала результаты исследований.

Так, в высказываниях Вадима Рабиновича насчитали 45,9% неправды, 28,9% манипуляции, 5,7% преувеличений и только 19,6% правды.

У Юлии Тимошенко, по данным аналитиков, неправда содержится в 32,8% высказываний, манипуляция – 23,9%, преувеличения – 13,4, а правда – в 29,9%.

Юрий Бойко, согласно материалам исследования, врал в 20,0% высказываний, в 8,0% использовал манипуляции, в 32,0 – преувеличения, и в 40% говорил правду.

Отмечается, что эти три политика уже не первый квартал занимают первые места в рейтинге неправды и манипуляции.

Тем временем, в речах премьер-министра Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко в третьем квартале также стало меньше правды. Они скатились с первых мест правдорубцев в середину рейтинга. С начала года президент и премьер почти не меняли тематику своих выступлений: внешняя торговля, бюджет, банки, состояние экономики, но летом в их речах появилось больше популизма и, как следствие, – больше преувеличений и манипуляций.

Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состоянии экономики. Зато их места заняли лидер ВО Свобода Олег Тягнибок и лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер Самопомичи и мэр Львова.

Корреспондент



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