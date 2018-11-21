Фронтовая Горловка: тишины нет

В окрестностях города продолжаются бои.

В полдень стреляли в районе Травневого и Гольмовского, что задало тон на весь день — на этом направлении неспокойно было весь день. Применялось не только стрелковое вооружение, но и крупнокалиберное, гранатометы, а после 20 час. — и минометы. Кроме того, вечером из гранатометов обстреливались районы Зайцево, «шумели» также западные окраины.

Во вторник в военные сводки снова попали окрестности Донецка, а именно Ясиноватая, Авдеевка и Спартак, но наиболее интенсивно стреляли под Песками. Также упоминаются Водяное и Лебединское, что на Приазовье и Крымское, что на Луганщине.