С зарплаты в миллион возьмут 5% налогов: Кабмин изменит шкалу ЕСВ

Кабмин хочет наполнить бюджет, обложив налогом высокие и сверхвысокие заработки: в четверг правительство утвердило законопроект об изменении шкалы Единого социального взноса (ЕСВ), начисляемого на зарплаты, превышающие 15 минимальных (от 56 тыс. грн).

По оценкам Минфина, это даст дополнительно 10 млрд грн в год, которые сократят дефицит Пенсфонда в 139 млрд. грн. На суммах, выдаваемых работникам на руки, это не скажется, так так налог на доходы физлиц (18 % от начисленного) не изменится. А вот работодателям придется платить за особо ценных работников и топ-менеджеров в бюджет больше. Эксперты говорят, что если закон примут, то платить будут больше только госструктуры и филиалы иностранных корпораций, а не украинский бизнес.

Что предлагают

Сейчас ЕСВ равен 22% от начисленного заработка и не насчитывается на сумму выше 15 минзарплат (МЗ), которая с 1 января 2018 г равна 3723 грн. То есть сегодня максимальный ЕСВ — 12 286 грн. (с заработка 56 тыс. грн и более). Кабмин предлагает ввести переменную регрессивную шкалу: чем больше зарплата, тем меньше процент ЕСВ, но он должен взиматься с полной зарплаты, а не с ее части. Так, на зарплату до 25 МЗ (93 075 грн.) работодателю надо будет начислить, как и ранее, 22% ЕСВ, но уже на всю сумму заработка, а не только на 56 тыс. грн., на зарплату от 25 до 70 МЗ (260 610 грн.) — 20%, от 70 до 150 МЗ (558 450 грн.) — 17%, от 150 до 200 МЗ (744 600 грн.) — 15%, от 200 до 270 МЗ (1 005 210 грн.) — 10%, свыше 270 МЗ — 5%.

Мнение экспертов

По мнению финаналитиков, если закон примут, то он коснется структур, которые платят много по-белому: это прежде всего инофирмы и госпредприятия.

«Работников с высокими зарплатами там немного, поэтому нагрузка на фонд оплаты труда не станет критической, а госбюджет получит дополнительные деньги», — анализирует президент Украналитцентра Александр Охрименко.

А глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что в украинских бизнес-структурах мало кто получает официально зарплаты в 50—60 тыс. грн, поэтому их эта мера вряд ли коснется:

«Сперва нужны жесткие меры налоговиков, чтобы вывести высокие заработки из тени».

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