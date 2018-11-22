«Человек в беде» предоставит гранты для создания рабочих мест

Чешская неправительственная гуманитарная организация «Человек в беде» в Украине проводит конкурс по предоставлению грантов для создания рабочих мест на территории Донецкой области.

Целью проекта является создание возможности трудоустройства для населения Донецкой области, проживающего вблизи линии разграничения.

Участие в проекте могут принимать предприятия и предприниматели, ведущие бизнес в одном из районов Донецкой области: Бахмутский, Константиновский, Марьинский, Ясиноватский районы, а также в городах: Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Селидово, Марьинка.

Размер гранта определяется количеством создаваемых рабочих мест. За каждое обоснованное рабочее место будет предоставлено финансирование в размере 40 000 гривен. Максимальное количество создаваемых рабочих мест зависит от обоснованной потребности бизнеса.

Полученный грант может быть использован на обустройство рабочего места, а именно: покупку оборудования, мебели, инструментов, приобретение франшизы, пополнение оборотных средств (закупка товаров, сырья и материалов). Финансирование оборотных средств не может превышать 20% суммы гранта.

Предоставленный грант не может быть использован на выплату зарплаты и налогов.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку. Прием заявок осуществляется до 1 января 2019 года.

Конкурсная комиссия проекта рассмотрит все заявки до 20.01.2019 г. Успех участия зависит от обоснования устойчивости рабочего места на срок не менее 9 месяцев.

В случае положительного решения о предоставлении гранта, с участником будет подписан договор о предоставлении гранта. Средства гранта будут предоставлены участнику на текущий счет, открытый в банке для ведения предпринимательской деятельности.

Грант предоставляется двумя взносами:

Первый взнос, в размере 75% суммы гранта, будет предоставлен в течении 10 банковских дней после подписания договора.

В течении 40 дней с момента получения средств получатель должен отчитаться о целевом использовании средств и о трудоустройстве наемного работника.

Второй взнос, в размере 25% суммы гранта, будет предоставлен участнику в течении 10 банковских дней после предоставления подтверждения о приеме на работу дополнительного работника.

Все вопросы относительно данного проекта можно направить на электронный адрес: job.ua@peopleinneed.cz

Контактное лицо данного проекта: Роман +38(066)-714-79-23.