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Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли

Четверг, 22 ноября, 2018

Боевые действия активизировались с наступлением темноты.

О них горожане начали сообщать после 18 час. по местному времени. По их словам, север и запад «зашумели» практически одновременно. Кроме перестрелок периодически была слышна работа гранатометов.

Ближе к 20 час. громко «бахнуло» на юго-западе. Не стихло и в дальнейшем — до и после полуночи продолжали стрелять на севере и северо-западе…

Кроме того, стало известно, что вчера в ходе перестрелок были выбиты окна в одной из квартир в ж/м Гагаринский (ул.Ярошенко).

Сегодня утром на западе прогремели несколько «бахов», а около 10 час. в результате обстрелов из крупнокалиберного вооружения повреждения получил один дом на окраине Гольмовского (ул.Больничная).

21-го ноября также фиксировались боестолкновения и обстрелы под Донецком (районы Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, аэропорта, Песков, Красногоровки, Марьинки, Трудовских и Еленовка). На юге региона огонь велся под Павлополем и Гнутово, Пищевиком и Верхнешироковским (бывший Октябрь), Талаковкой и Пикузами, Водяным и Ужовкой, Широкино и Саханкой, а на Луганщине — у Крымского и Новозвановки. Отмечается, что при обстрелах применялись минометы.



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