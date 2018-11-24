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Суд обязал «Газпром» выплатить Украине около 172 млрд. гривен

Суббота, 24 ноября, 2018

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского государственного монополиста «Газпром» на взыскание Антимонопольным комитетом 172 миллиардов гривен штрафа и пени.

Об этом говорится в решении суда.

Суд оставил без изменений постановление Хозяйственного суда города Киева от 19 июня и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа. В тексте документа отмечено, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

«Постановление обретает законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в решении суда.

Как сообщалось, в январе 2016-го года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85 млрд. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22-го февраля 2017-го года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд. грн. (около 6,4 млрд. долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17-го марта 2017-го года постановил взыскать 172 млрд. грн. с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11-го апреля 2017-го года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» 172 млрд. грн.

Экономическая правда



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