Суд обязал «Газпром» выплатить Украине около 172 млрд. гривен

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского государственного монополиста «Газпром» на взыскание Антимонопольным комитетом 172 миллиардов гривен штрафа и пени.

Об этом говорится в решении суда.

Суд оставил без изменений постановление Хозяйственного суда города Киева от 19 июня и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа. В тексте документа отмечено, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

«Постановление обретает законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в решении суда.

Как сообщалось, в январе 2016-го года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85 млрд. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22-го февраля 2017-го года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд. грн. (около 6,4 млрд. долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17-го марта 2017-го года постановил взыскать 172 млрд. грн. с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11-го апреля 2017-го года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» 172 млрд. грн.

Экономическая правда