Гройсман взялся за скандальный памятник Артему в Святогорске

Премьер-министр Украины поручил установить обстоятельства реставрации памятника революционеру.

Об этом в Twitter сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

«По моему предложению премьер-министр поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту Артему (Сергеев), которая осуществляется у Святогорска Донецкой области вопреки Закону о декоммунизации», — написал Кириленко.

Тем временем, в Святогорске завершается первый этап реставрации памятника деятелю Коммунистической партии Артему, создавшему в 1918 году Донецко-Криворожскую республику.

На восстановление памятника из бюджета Донецкой области выделили 388 тыс грн. Работы ведут «Львивпроектреставрация» и «Мегаград».

ДС