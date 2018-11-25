Суд отказался забирать «Укртелеком» у Ахметова

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к компании ЕСУ о возвращении «Укртелекома» в собственность государства. Решение суда было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Суд также отказался удовлетворять встречный иск ЕСУ к Фонду о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения.

В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем выполнении условий договора компанией ЕСУ, который предусматривал внесение не менее 450 миллионов долларов инвестиций.

Группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова приобрела ЕСУ в 2013 году.

Фонд госимущества подал иск в суд в мае 2017 года, требуя расторгнуть договор с ЕСУ и взыскать 217 миллиардов гривен пени. Третьим лицом в деле был привлечен Ощадбанк, в залоге у которого находится этот пакет акций «Укртелекома».

19 октября 2017 Хозяйственный суд Киева забрал у ЕСУ пакет акций «Укртелекома» и вернул в государственную собственность. В декабре Апелляционный суд подтвердил, что «Укртелеком» должны вернуть в госсобственность. Однако в июле 2018-го Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании ЕСУ на решение судов о расторжении договора и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.