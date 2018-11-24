В Горловке ловят воров, но краж меньше не становится

Очередные сообщения о задержании горожан за кражи поступили из Калининского и Центрально-Городского района.

Так, в Калининском районе злоумышленник похищал имущество из частных домовладений. На счету 31-летнего ранее судимого горловчанина три кражи, одну из которых он совершил с также уже неоднократно «сидевшим» подельником. Установлено, что подозреваемый высматривал пустующие дома и проникал в них с целью хищения. Его добычей становились кухонные принадлежности, сантехника, осветительные приборы и комплектующие, продукты питания длительного хранения.

В Центрально-Городском районе задержан молодой человек, которого подозревают в совершении кражи компьютерной техники у своей знакомой. Ранее злоумышленник также уже отбывал срок за решеткой. Находясь в гостях у своей знакомой, 22-летний подозреваемый воспользовался минутным отсутствием хозяйки и похитил портативные электронные устройства, мобильный телефон, детские смарт-часы, после чего скрылся, но вскоре был задержан.