Кучму на переговорах в ТКГ заменил Марчук

Президент Украины назначил нового представителя Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



Им стал Евгений Марчук. Об этом сообщила представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Президент Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — написала она в Facebook.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов считает, что «назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки».

Тем временем, 22-го ноября, в Минске прошли встречи рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.