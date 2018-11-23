Фронтовая Горловка: окраины по-прежнему находятся под обстрелами

Наиболее активно боевые действия, как обычно, велись после наступления темноты.

Как сообщалось ранее, с утра «бахало» на западе, а ближе к полудню бои велись в стороне Гольмовского.

Во второй половине дня еще до наступления темноты также «шумела» сторона Зайцево и после именно здесь стреляли наиболее интенсивно. По словам местных жителей, в основном, били из крупнокалиберного вооружения, но иногда применялись и гранатометы.

22-го ноября боевые действия велись под Авдеевкой, Спартаком, Опытным и аэропортом, в районе Широкино и Саханки, а также в Луганской области.