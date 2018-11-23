Нардепы приняли бюджет Украины на 2019-й год в шесть утра

За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в целом — 240.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год. За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в целом — 240.

«Все наши приоритеты остаются неизменными: это оборона и безопасность, продолжение реформ образования, здравоохранения и децентрализации, которые были заложены с самого начала, а также социальные расходы, которые будут профинансированы в полном объеме. При этом бюджет остается сбалансированным», — сказала назначенная министром финансов Оксана Маркарова, представляя документ.

Бюджет предусматривает доходы в сумме 1 трлн. 26 млрд. 131,8 млн. грн., в том числе доходы общего фонда – 928 млрд. 507,9 млн. грн. и доходы специального фонда – 97 млрд. 623,9 млн. грн.

Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн. 112 млрд. 130 млн. грн., в том числе расходы общего фонда – 1 трлн. 5 млрд. 767,5 млн. грн. и расходы спецфонда – 106 млрд. 362,4 млн. гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета остался на уровне 89 млрд. 989,32 млн. грн., в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета — в сумме 69 млрд. 617,2 млн. грн. и предельный объем дефицита специального фонда госбюджета — в сумме 20 млрд. 372,12 млн. грн.

На 31-е декабря 2019-го года определили предельный объем государственного долга в сумме 2 трлн. 60 млрд. 101 млн. 364,5 тыс. гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 388 млрд. 630 млн. 87,1 тыс. гривен.

Минимальная заработная плата устанавливается в размере 4173 грн.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1-го января 2019-го года будет равен 1853 грн., с 1-го июля -1936 грн., с 1-го декабря — 2027 грн., а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1-го января 2019-го года — 1626 гривен, с 1-го июля — 1699 гривен, с 1-го декабря — 1779 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1-го января 2019-го года — 2027 гривен, с 1-го июля — 2118 гривен, с 1-го декабря — 2218 гривен;

трудоспособных лиц: с 1-го января 2019-го года — 1921 гривна, с 1-го июля — 2007 гривен, с 1-го декабря — 2102 гривны;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1-го января 2019-го года — 1497 гривен, с 1-го июля — 1564 гривны, с 1-го декабря — 1638 гривен.

Закон вступит в силу с 1-го января 2019-го года, но не ранее официальной публикации.

Отметим, во время рассмотрения трое народных депутатов вносили изменения в проект бюджета с голоса — нардеп от БПП Максим Курячий, секретарь оборонного комитета, представитель БПП Иван Винник и депутат от Радикальной партии Денис Силантьев.

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