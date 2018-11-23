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В Германии заинтересовались купольными домами, которые строят горловчане

Пятница, 23 ноября, 2018

Горловчане Андрей Пивоваров и Михаил Спотарь, занимающиеся строительством купольных домов, стали героями сюжета на немецком общественном телеканале Das Erste. До войны они были IT-специалистами, а после выезда из родного города учредили проект «Дехата».

Основная их бизнес- идея — строительство купольных сооружений, которые имеют минимальное соотношение площади поверхности к полезному объему, эффективная теплоотдача у них ниже, чем у любого другого прямоугольного дома.

В интервью  Пивоваров и Спотарь рассказали, как появилась идея создавать бюджетные экологические круглые дома и познакомили журналистов с первыми их обладателями. 

Один из последних домов они построили в Харьковской области. Как указывается на сайте проекта, прибыли на место 9 мая. Одна бригада готовила пиломатериал, вторая — утепленную шведскую плиту.

«31-го мая плита была готова и мы приступили к монтажу подготовленного домокомплекта. За две недели втроем собрали каркас и перекрытия второго этажа и приступили к обшивке треугольными листами из ОСБ-3. Параллельно клали половину второго этажа и наконец собрали лестницу.

К середине июля обшили купол подкровельной гидроизоляцией и приступили к укладке гибкой черепицы. В это же примерно время специалисты из Киева за пару дней утеплили купол эко-пеной «Айсинин», — подчеркивается на сайте.

Свои.city



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