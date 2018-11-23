Заседание Орджоникидзевского районного суда по делу обвиняемой в госизмене экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесли.

Запланированное на 22-е ноября заседание не состоялось, поскольку, по словам адвокатов, Нелю Штепу госпитализировали с инсультом в больницу Славянска.

«Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое», — подтвердил ее адвокат Александр Тананакин.

Следующее заседание суда назначили на 24 января 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

KHARKIV Today