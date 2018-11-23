Пятница, 23 ноября, 2018
Заседание Орджоникидзевского районного суда по делу обвиняемой в госизмене экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесли.
Запланированное на 22-е ноября заседание не состоялось, поскольку, по словам адвокатов, Нелю Штепу госпитализировали с инсультом в больницу Славянска.
«Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое», — подтвердил ее адвокат Александр Тананакин.
Следующее заседание суда назначили на 24 января 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.