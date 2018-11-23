В Берлине представители МИД Нормандской четверки обсудят ситуацию на Донбассе

На следующей неделе в Германии пройдет встреча в нормандском формате на уровне политических директоров министерств иностранных дел.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщил в интервью агентству «Укринформ» в ходе своего рабочего визита в Австрию.

Говоря о возможном развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе, Климкин заявил: «Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос обсуждался в нормандском формате на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине».

По словам Климкина, основной проблемой является сознательное блокирование Россией вопроса введения такой миссии.

Гордон