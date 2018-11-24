Фронтовая Горловка: вечером было громко

Горожане прожили пятницу под эхо войны.

По их словам, в первой половине дня периодически неспокойно было на светлодарском направлении. К вечеру бои разгорелись в стороне Гольмовского, где кроме интенсивным перестрелок были слышны выстрелы из зенитных установок и работа гранатометов. После 19 час. «зашумел» северо-запад (ж/м Мичуринский, Гагаринский, Изотовский, Комарова), временами здесь раздавались достаточно мощные одиночные «бахи».

Бои не стихали, как минимум, до 22 час. по местному времени, а после еще некоторое время продолжал воевать север (от Доломитного до Новолуганского).

Сегодня с утра неспокойно было на севере/северо-востоке.

23-го ноября под огнем также находились районы следующих населенных пунктов: Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески, Марьинка, Александровка и Старомихайловка, Широкино и Саханка, Станица Луганская, Крымское, Золотое и Троицкое.