«Львов» отобрал очки у «Шахтера»

Вчера вечером в Премьер-лиге состоялся один матч — в Харькове горняки принимали львовян.

Первый тайм выдался достаточно скучным и основные события происходили после перерыва, когда «Шахтер» взялся за дело и начал атаковать, загнав гостей в глухую оборону. Исходя из того, что счет до конца поединка так и не был открыт, тактика львовской команды сработала на «отлично», хотя когда не успевали защитники на помощь неоднократно приходил голкипер Бандура.

В итоге 0:0 и «Динамо» имеет отличные шансы сократить отставание от лидера до 6 очков, правда, для этого нужно обыграть идущую третьей «Александрию».