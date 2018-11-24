Порошенко уволил главу Луганской ОГА

Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Гарбуза с должности главы Луганской ОГА.

Президент Петр Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.

Соответствующий указ №383/2018 Президент подписал 22-го ноября, сообщается на сайте главы государства.

«Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича от должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе.

Депутат Верховной Рады от БПП Юрий Гарбуз был назначен главой Луганской ОГА в апреле 2016 года вместо Георгия Туки.

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