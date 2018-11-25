Фронтовая Горловка: обстрелы привели к отключению электроснабжения

Боевые действия в окрестностях города не стихают.

Как сообщалось ранее, вчера в первой половине дня неспокойно было на севере и северо-востоке Горловки. Уже после наступления темноты бои велись на западе/северо-западе (ж/м Гагаринский, Изотовский, Мичуринский) и севере (Зайцево, Доломитное, Новолуганское), а вскоре начались мощные перепады напряжения из-за чего часть города осталась без света. По некоторым данным, были обесточены две линии электропередач. Вскоре подачу электричества восстановили за исключением пос. Гольмовский.

Тем временем, продолжали шуметь северо-западные и северные окраины…

По-прежнему стреляют под Донецком (районы Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Марьинки и Александровки), на Приазовье (от Павлополя до Широкино и Саханки) и Луганщине (под Крымским, Золотым-5 и Желобком).

Кроме того, в штабе ООС сообщили о взятии под контроль села Рассадки, что находится на Светлодарской дуге.