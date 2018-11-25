Облгазам запретили проводить доначисления за газ

Большинство операторов газораспределительных сетей в октябре осуществила доначисления потребителям объемов газа в среднем до 1,5%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за газ. Об этом в Facebook сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

«Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществила доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, учитывающих разницу в приведении к стандартным условиям», — отметила она.

По ее словам, узлы учета газа в точках передачи газа из газотранспортной системы к газораспределительной системы в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 ℃), однако счетчики газа в бытовых потребителях не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды .

«То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 ℃ производственно-технологическими потерями операторов ГРМ есть 51 кубометр (1000 куб м — 949 куб м)», — подчеркнула Кривенко.

Она также отметила, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. НКРЭКУ при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго.

В Нацкомиссии решили провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины О рынке природного газа путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Такие стандарты применяются во всех странах Евросоюза.

Также НКРЭКУ рекомендовала Минэнерго выполнить требования Закона Украины О рынке природного газа, разработать необходимые технические регламенты и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

Корреспондент