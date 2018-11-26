Почти 6 млрд гривен направлены на социальную защиту населения Донецкой области

Почти 6 млрд. гривен единого социального взноса направлены на социальную защиту населения Донецкой области за январь-октябрь, — сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.

За январь-октябрь 2018 года в бюджет Донецкой области поступило 5 млрд. 876 млн. грн. единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Эта сумма больше прошлогодних показателей на 747,7 млн. гривен. В том числе за октябрь текущего года плательщиками Донецкой уплачено 637,4 млн. грн. единого взноса.

Фискальная служба Донецкой напоминает, что неуплата ЕСВ для работодателя — это путь к штрафам, срока давности для начисления и уплаты которых нет, а для рабочего — потеря накопления трудового стажа для расчета размера пенсии за отсутствия взносов в фонды социального страхования.

ОстроВ