На Донбассе закрыли пункт приема металла, который принимал снаряды

В зоне проведения Операции объединенных сил налоговики прекратили деятельность нелегального пункта приема металлолома. Среди металлолома были обнаружены взрывоопасные предметы.

Об этом со ссылкой на пресс-центр штаба ООС сообщает «Восстановление Донбасса».

«Спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, которое вовлечено в состав Объединенных сил, установлен пункт приема металлолома. Объект проводил свою деятельность с нарушением порядка осуществления хозяйственной деятельности», – рассказали в штабе.

«В ходе проведенных мероприятий изъяты 150 тонн лома черных металлов и спецтехника на общую сумму более 3,6 мл грн», – добавили в пресс-центре.

Также в штабе сообщили, что среди металлических отходов обнаружены 4 взрывоопасных предмета (снаряды), которые были переданы сотрудникам Национальной полиции и ГСЧС для последующего обезвреживания.