Фронтовая Горловка: более 20 котельных были обесточены в результате обстрелов

Кроме того, повреждены два жилых дома.

О том, что вчера вечером часть Горловки осталась без электричества «Кочегарка» уже сообщала.

Как заявил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько, «в результате обстрела района Гольмовского были обесточены две линии электропередачи по 110 кВт. Без электроэнергии остались поселки Ртутный и Никитовка, жилые массивы Солнечный и Калиновка. Всего обесточены 74 трансформаторных подстанции».

Он отметил, что пока восстанавливали электроснабжение не работали более 20 котельных. Подачу электроэнергии на Гольмовский удалось возобновить только сегодня днем. Кроме того, в многострадальном поселке повреждения получили два жилых дома на ул. Загородняя и Больничная. Также был поврежден газопровод.