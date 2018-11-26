Фронтовая Горловка: неспокойно на всех направлениях

В воскресенье боевые действия в окрестностях города велись на протяжении всего дня.

С утра стреляли на юго-западе — в районе Верхнеторецкого и Бетманово (бывший Красный партизан). Днем появилась информация о возобновлении электроснабжения Гольмовского, а ближе к вечеру началось…

Начиная с 16 час. горожане сообщали о боях на западных и северных окраинах Горловки. Ближе к 18 час. «бахи» фиксировались в стороне Гольмовского на севере и Гагаринского, Мичуринского, Изотовского и других жилмассивов на западе/северо-западе.

В дальнейшем, в основном применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По состоянию на 23 час. было уже тихо.

Сегодня, 26-го ноября, с самого утра снова «шумели» запад и север города. гремят, эхо войны слышат все районы

Во вчерашние сводки попали также населенные пункты, расположенные под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, район аэропорта, Пески, Красногоровка, Старомихайловка и Александровка), а также на мариупольском направлении (от Чермалыка и Павлополя до Саханки).